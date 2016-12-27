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家屬控：恐怖男 放火後還大笑

2016-12-27

〔記者王冠仁、游承霖／台北報導〕李姓女子遭前男友點火毀容，李女表姊不捨表妹青春年華卻慘遭火吻，臉書指控許嫌與同住的祖父串通，直指：「（許嫌）阿公一直阻擋他們救我的妹妹！」

指惡男的阿公阻救援

對於李女表姊的指控，警方昨約談許嫌阿公作筆錄，警方說，由於未查出他有阻擋救人等行為，並未將阿公列為共犯。

警：未查到阿公阻擋救人

網友Lin Pei Shiuan昨天在臉書爆料公社發文，聲稱幫李女表姊轉貼事發經過。李女表姊說，她從小疼愛表妹，但許耀文與表妹交往時不時就會「爆打」她，還曾拿刀架身、掐脖，讓表妹嚇到全身麻痺，許嫌還要脅表妹不得張揚，「妳敢說我就殺妳老媽」。

文中指控，李女與許嫌提分手後，擔心養在許嫌家中的寵物刺蝟會被虐死，大前天由阿姨、阿姨男友陪同取回，當時許嫌阿公說孫子不在家，而許嫌也疑似把機車藏起來營造外出假象，李女才會獨自進入許嫌房間，阿姨等人在外等待，沒想到「事情發生了！」

文中痛批，事發時李女痛得大喊救命，阿姨聞聲衝上去踹門救人，許嫌阿公卻一直阻擋，事後也不願意報警，甚至還把電話搶走，最後還是鄰居幫忙報警才解圍；李女親友更指控，「許嫌看到李女被火燒還大笑」。

李女親友看李女躺在醫院內，頭上包著紗布，嘴巴、眼睛周圍皮膚都被燒爛，「那感覺像一針一針刺進全家人的心」；李女親友也稱，許嫌當時還惡質放話要殺了他們全家，「現在人是有病嗎？」

警方檢視許嫌臉書，發現他在去年9月17日於臉書宣布與李女「穩定交往中」，當時許男還甜蜜寫下「宇宙無敵超級非常最愛只愛（李女）」，親友們見閃光文還叮嚀：「請好好疼惜不要讓她受傷害」、「用嘴巴講不算」，當時許嫌還回覆「遵命」，想不到竟辣手摧花。

網友昨天一面倒撻伐許嫌，律師柯林宏認為，許嫌朝著李女頭部潑灑易燃物點火，絕對可能造成死亡的結果，應有殺人意圖，加上曾恐嚇殺李女家人，殺人既遂或未遂就看李女是否能挽回一命，以許嫌惡行，法官應不會輕判。

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  • 李女就是為了取回心愛的寵物刺蝟，慘遭許男攻擊。（取自臉書，記者王冠仁翻攝）

    李女就是為了取回心愛的寵物刺蝟，慘遭許男攻擊。（取自臉書，記者王冠仁翻攝）

  • 李姓女子長相清純。（取自臉書，記者徐聖倫翻攝）

    李姓女子長相清純。（取自臉書，記者徐聖倫翻攝）

  • 許男常在臉書上放閃，字裡行間透露出對李女的愛。 （取自臉書，記者王冠仁翻攝）

    許男常在臉書上放閃，字裡行間透露出對李女的愛。 （取自臉書，記者王冠仁翻攝）

  • 李女的親人在臉書控訴，許男的阿公阻擋救人。（取自臉書，記者王冠仁翻攝）。

    李女的親人在臉書控訴，許男的阿公阻擋救人。（取自臉書，記者王冠仁翻攝）。

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