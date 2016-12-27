19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
暴力又愛吃醋 女友提分手
〔記者游承霖、徐聖倫／新北報導〕新北市19歲男子許耀文的李姓女友提分手，許男愛不到李女，竟狠心要毀了她！24日上午，李女在阿姨及阿姨男友陪同下，到許男住處要帶走兩人共同飼養的寵物刺蝟，許男看到李女進他房內，反鎖房門，將去光水潑向李女頭、臉後點火，李女瞬間成為火球，臉部及上身2到3度32%嚴重灼傷，毀容送醫命危，檢方依重傷害罪聲押許嫌獲准。
警方調查，許男兩年前高中畢業後到電子加工廠擔任作業員，在工廠認識李女，雙方交往兩年多，經常在臉書上甜蜜放閃，但許男情緒控管不佳，常因吃醋對李女暴力相向，還曾持刀抵住李女脖子，李女因此在上個月提出分手。
家人陪同 想拿回寵物刺蝟
許男懷疑李女另結新歡，多次要求復合，但李女避不見面，由於兩人交往時曾共同飼養一隻綽號叫「啊補不」的寵物刺蝟，許男藉口要求李女前來取回刺蝟，李女也同意。
醉男友驚醒 反鎖房門爆吵
24日上午11時許，李女在周姓阿姨及阿姨男友陪同下來到許男位於新北市五股區五福路住處，許男阿公見到李女按電鈴，開門放3人進屋，李女進門開口詢問：「許耀文在哪？」阿公回說：「昨天喝醉在房間睡覺。」李女獨自開許男房門拿取刺蝟時，許男驚醒，立即反鎖房門，劈頭追問：「妳為什麼要跟我分手？妳是不是交新男朋友？」雙方當場爆發激烈口角。
潑去光水點燃 女友淪火球
許男趁著酒意，拿起從工廠帶回來的保特瓶裝去光水，朝李女頭、臉及上半身潑灑，並持打火機點燃，李女閃避不及，瞬間成為火球，痛得慘叫，阿姨與男友聽到，焦急敲門大喊：「許耀文你開門，裡面發生甚麼事？」房門隨即打開，許嫌慌張拖著身上還冒著火煙的李女到浴室，打開蓮蓬頭澆滅她身上的殘火。
阿姨搶救 外甥女送醫命危
火勢雖然撲滅，但李女已面目全非，臉部多處燒傷腫脹，嘴巴及眼睛四周皮膚潰爛，可見真皮組織，胸部以上32%有2到3度燒燙傷，狀況不樂觀。
李女阿姨及其男友在事發時將許男壓制並報警，警方依重傷害、殺人未遂等罪將許男移送新北地檢署法辦，檢察官認為許嫌無殺人故意，依重傷害罪向法院聲押獲准。
分手談判 絕對要避免獨處
新北市警婦幼隊長蔡淑琳說，男女朋友分手多少有火氣，雙方若要見面談判，或者相約要拿回屬於自己的東西，除了一定要家長陪同，也務必約在開放的公共場合，據此延伸的細節就是「避免兩人單獨相處」，因為人來人往，雙方較能控制情緒，以免做出逾矩、甚至攻擊的行為。
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標題：19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
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