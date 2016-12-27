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惡整網路名店 訂260盒餅拒付9萬元

2016-12-27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市魏姓男子去年9月假冒「許天福」名義，向新北市網路名店劉師父手工餅乾店，訂購260盒鳳梨酥與蛋黃酥，卻不付9萬多元貨款，害得小本經營的劉師父，差點付不出員工薪水與原料費，台中地檢署昨依詐欺罪嫌起訴。

害店家差點付不出員工薪水

起訴書指出，55歲魏男疑似虛設一家有限公司，再以公司名義進貨，去年9月2日，他用該公司室內電話與自己手機，謊稱是「許天福」，向劉進發經營的劉師父手工餅乾店，以每盒360元，訂購鳳梨酥與蛋黃酥共260盒，金額為9萬3600元。

劉進發說，魏男宣稱在美食展覽時，試吃過劉師父的餅乾，覺得很好吃而下訂單，他當時想請魏男先付訂金5萬元，魏男卻說，他最遲在10月5日就會支付全部貨款，他誤信魏男之言，卻沒想到魏男不付帳且避不見面。

劉進發說，當時剛創業維艱之際，有接單才進貨調配師傅生產，魏男不付款，對他影響很大，他還得借錢支付原料費與薪水。

台中地檢署檢察官偵辦時，魏男宣稱手機遺失，被綽號「歪仔」的人冒名訂購，但檢方卻發現，宅配簽收單顯示，9月19日貨物簽收印章，是魏男公司統一發票章，該章是魏男持有，另外，魏男辯稱手機遺失，卻又不報案與掛失門號，明顯違反常理，不採信他的辯詞，依詐欺罪嫌起訴。

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  • 劉進發的店販售鳳梨酥及蛋黃酥，他強調小本經營，魏男詐欺之舉，害他差點付不出薪水。（記者張瑞楨翻攝）

    劉進發的店販售鳳梨酥及蛋黃酥，他強調小本經營，魏男詐欺之舉，害他差點付不出薪水。（記者張瑞楨翻攝）

  • 劉進發的店販售鳳梨酥及蛋黃酥，他強調小本經營，魏男詐欺之舉，害他差點付不出薪水。（記者張瑞楨翻攝）

    劉進發的店販售鳳梨酥及蛋黃酥，他強調小本經營，魏男詐欺之舉，害他差點付不出薪水。（記者張瑞楨翻攝）

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