黑人裝白富帥 釣傻女拿夫當人頭幫行騙
〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲奈及利亞籍男子John自稱美籍白人，利用交友及英語學習網站，結識亞洲各國女性，以甜言蜜語拐騙交往，再謊稱有禮物或包裹遭海關扣留，哄騙需代為支付費用才能領回，John的2名台灣女友，協助發送詐騙簡訊及撥打電話，得手近新台幣2000萬元，刑事局日前拘提兩女到案，並陸續傳喚多名協助取款車手，但主嫌John仍滯留國外。
夫上警局才知妻成詐騙犯女友
刑事局國際科指出，2名李姓女共犯各為42歲及39歲，2人彼此不認識，到案後均稱是John的女友，都是透過網路認識交往，其中42歲李女已婚，還拿蔡姓丈夫的存摺當作人頭帳戶，蔡男到警局說明時，才知太太竟成了外國詐騙犯的女友。
李女宣稱在男友John指示下，將詐得款項匯至奈及利亞、馬來西亞等地，為避免遭拆穿，還以中國門號在台漫遊、佯裝中國腔調詐騙台灣女性，或用台灣門號詐騙外籍女性，John曾給她40萬元酬勞；另名39歲李女則稱沒收到John的酬勞，僅收取代匯款等必要費用，她純粹是「為了愛才淪為車手」。
警方表示，新加坡籍女子日前搭機來台報案，稱今年2月間，她透過Tinder交友網站，認識自稱美籍白人男子John，對方用甜言蜜語追求她，每天透過通訊軟體噓寒問暖，更承諾將自美國搬至新加坡與她同住，但雙方從未見面，她只看過John的大頭貼及偽造證件照片。
新加坡女子說，今年4月間，John謊稱寄送即將定居新加坡的行李包裹，要求她代收，2天後接獲自稱物流公司電話，表示包裹遭台灣海關扣留，需支付罰金、行政及清關費用等，沒多久又收到「物流公司」發出的客服信件，她信以為真，依指示匯出美金36萬多元（約新台幣1100萬元）。
奈及利亞騙子 女友「騙」及12國
警方調查，John鎖定各國單身女性為目標，再配合2名台灣李姓女子，協助發送詐騙簡訊或撥打詐騙電話，其中簡訊發送多達12國，包括台灣、中國、香港、澳門、新加坡、印尼、馬來西亞等地，至少數十被害人受騙，由於受害人數眾多，檢察官向台中地方法院聲押禁見2女獲准，全案台中地檢署擴大偵辦中。
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