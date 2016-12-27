好心提醒路燈故障 阿婆手牽手過街遭撞死

2016-12-27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮7旬張姓及周姓婦人，發現住家附近路燈故障，負責安裝路燈的工程行，離2人住處不遠，前晚相偕前往提醒工程行老闆，穿暗色系衣服的2人回程手牽手過馬路時，疑日落後視線不明，2人遭休旅車撞擊，張婦還彈到對向車道，撞上另一輛休旅車，雙雙送醫不治，熱心卻賠上生命，令人唏噓。

警方調查，前晚6點多，34歲郭男駕駛「凌志」休旅車，行經布袋鎮東港里縣道172線3.5公里處，疑因視線不明，又未減速，迎面撞上過馬路的77歲張姓及73歲周姓婦人，2人不堪強力撞擊，其中張婦彈到對向車道，撞上「現代」休旅車，2人當場沒了生命跡象，送醫急救仍不治。

視線不明 休旅車迎面撞

遭撞2名老嫗是東港里居民，因社區日前安裝的路燈沒幾天就故障，施作的工程行離她們家很近，前晚相約跟老闆反映路燈故障，談完返家途中，穿越172線時，疑因天色昏暗，遭凌志休旅車撞飛。

肇事的郭姓駕駛說，當時光線很暗，導致沒有看見2名阿婆過馬路，在完全來不及反應情況下闖禍，真的很對不起。

警方調查，郭某行經村落，依規定應減速並注意車前狀況，卻未遵守，已屬交通違規，訊後依過失致死罪嫌移送法辦，對向的27歲黃姓休旅車駕駛是否也有刑責，檢察官已指示進一步釐清。

縣警局交通隊長潘春盛表示，日落後，天色尚未全面變黑時，是視線最差時刻，行車務必減速慢行，並注意車前狀況，路人則要確認遠方沒有來車才能穿越。

潘春盛強調，老人家習慣穿暗色系衣服，夜間不易發現，交通隊一再宣導晚上外出，要拿著或戴上反光環，以確保生命安全。