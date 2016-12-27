這個弱視媽 月領2萬8補助 擁百萬專戶

2016-12-27

非首次行乞 4度列高風險家庭

〔記者王善嬿、蔡宗勳、王捷／綜合報導〕警方發現，平安夜當晚，陳婦就帶著4名子女在嘉義市文化路行乞，並查出，陳婦在嘉義帶幼子行乞有一段時間，也曾登上媒體版面，還4度被嘉義縣社會局列入高風險家庭。

嘉市警方24日晚上10點半獲報，陳婦帶著4名年幼子女，在文化路與康樂街口行乞，員警將5人帶回派出所，打算通報嘉市社會處安置，陳婦婉拒且稱「家裡物資很多」，警方便自掏腰包叫計程車，還買炒麵、飯，送他們返回嘉縣住處。

稱「物資很多」婉拒警幫忙

嘉縣社會局昨發聲明稿表示，陳婦撫養4名子女，民間、公部門每月提供補助共2萬7329元及物資，明細包括補助貧童4人津貼共1萬0780元、身障津貼8499元，還有家扶基金會6800元（每人1700元）、世界展望會每學期7500元（每月1250元），教育儲蓄專戶100萬元等，民生需求應可支應，但陳婦仍有經濟不足的焦慮。

社工告訴陳婦，依「兒童及少年福利與權益保障法」，任何人不得利用兒童及少年行乞。縣社會局因此將4名兒少緊急安置，為避免引發陳婦激動情緒，甚至發生自傷行為，已介入維護兒少人身安全，並與她討論後續的照顧計畫。