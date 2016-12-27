弱視媽帶4稚兒 公廁洗澡、夜市行乞
2016-12-27
單親媽稱沒注意到時間
〔記者王捷、王善嬿、蔡宗勳／綜合報導〕嘉義陳姓單親媽媽因丈夫入監服刑，獨自帶4個孩子生活，陳婦自稱靠低收入補助無法維生，耶誕節當天，帶著4名年幼子女到台南花園夜市行乞，還冒著攝氏20度低溫，在公廁幫子女洗澡，警方獲報，趕緊將母子5人帶到旅社暫住，得知母子昨返回嘉義，通報社會局處理。
嘉義縣社會局昨介入了解，經評估陳婦行動不便，又攜子在外，疏忽照顧子女，造成人身安全疑慮，將緊急安置，並對陳婦實施親職教育輔導等措施。
嘉縣社會局將緊急安置
今年40多歲陳婦住嘉義，她弱視並領有身障手冊，因丈夫違反森林法入監，家中4名年幼子女由她獨自養育。陳婦聽說第一名的夜市是台南花園夜市，所以在耶誕節當天，帶著8歲長女、7歲長子及2歲次子、3歲次女前往乞討。
市警五分局和緯派出所指出，陳婦沒注意時間，行乞到25日深夜11時許，已無交通工具可返回嘉義，陳婦就帶4名孩子到公廁用冷水洗澡，夜市工作人員發現後通報警方。
警方到場時，母子已不在公廁，和緯派出所副所長黃文獻與警員宋俊宇，循攤販指示，在夜市找到陳婦，當時她拿著一個紙箱站在夜市，不斷向路過民眾點頭，4名幼子就跟在身邊。
好心旅社 免費供住一晚
陳婦自稱，靠低收入補助無法維生，才帶著孩子行乞，並說沒有錢過夜，警方安排5人入住附近旅社，帶隊的副所長黃文獻自掏腰包付住宿費，旅社黃姓老闆娘問黃文獻原委，得知母子狀況，退給黃文獻800元房錢，免費提供套房讓5人住一晚。
昨上午8時許，黃文獻打給陳婦，陳婦已經離開坐上火車，自稱要趕著送8歲大女兒去國小，很感謝警方幫忙。
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