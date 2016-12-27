2016-12-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第105000103期威力彩，頭獎連14摃，累積至下期頭獎2.04億元。昨晚開獎的第105000309期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，獎落桃園市中壢區中北路二段113號「星星彩券行」以及桃園市平鎮區忠孝路63號「億萬富翁彩券行」。