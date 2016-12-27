搭郵輪走私金條 2台人在日被捕

2016-12-27

15公斤值1719萬

〔駐日特派員張茂森／東京26日報導〕日本共同社報導，2名台灣男女日前涉嫌在日本石垣島企圖利用遊輪走私15公斤、價值約台幣1719萬元的金條，遭石垣海上保安廳海上保安部逮捕並被起訴。

這2名台灣人是40歲從事房地產業的男子周政旻和32歲從事服飾業的女子蔡任恬，日警調查，2人涉嫌於11月30日企圖透過從台灣出發到石垣港口的遊輪，走私共計15塊各重1公斤的金條，日本警方依違反關稅法逮捕。

警方說，海關人員發現蔡任恬的褲袋內藏有3塊金條，周政旻在船內沙發也藏有12塊金條。

日本石垣海上保安廳的警察將2人移送檢方，沖繩縣那霸地方檢察廳石垣支部已起訴2人。