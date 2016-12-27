不滿分手討15萬 殺女套頭棄草叢

2016-12-27

〔記者王捷／台南報導〕已婚的64歲梁姓男子與47歲魏姓女子交往，梁男跟魏女借15萬元，後來魏女要求分手並討回這筆錢，梁男憤而殺害魏女，將死者頭部套上黑色塑膠袋，棄屍台南市安南區北安路一處偏僻空地草叢，警方昨晚找到梁男，他坦承犯案。

昨下午3時許，警方獲報台南市安南區北安路二段發現「套頭女屍」，死者頭部套了塑膠袋，袋口以膠帶封住，死者身材嬌小、疑有染髮，身上沒有證件。

警方在陳屍現場地面與草叢內，發現了拖曳痕跡，研判他殺的嫌疑重大，且此處非命案第一現場，由於現場凌亂、屍體沒有多做掩飾，懷疑歹徒是倉促棄屍，全案漏夜偵查。

女屍會員卡洩底

警方隨後從女子身上的會員卡，鎖定梁姓男子涉案，到永康區將他逮捕，晚間10時左右將凶嫌帶回陳屍現場，梁男向警方坦承犯案，至於2人身分、關係及殺人動機等，警方以死者生物跡證尚未化驗出爐，暫不透露。