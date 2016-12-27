上月喪子 窮苦老夫婦 遭酒駕奪命

2016-12-27

〔記者王涵平、楊金城／台南報導〕台南市陳姓低收入戶老夫婦昨疑似到新營看診拿藥，回程騎乘機車行經柳營路二段，遭駕駛BMW的岳姓男子擦撞後，老夫婦彈飛數十公尺，身上多處骨折、顱內出血，送醫傷重不治，岳男酒測值高達0.9毫克，右腿骨折開刀，尚未做筆錄，警方將以公共危險等罪嫌偵辦。

工地主任喝酒肇事

警方調查，家住新化的51歲岳男是管線工程公司的工地主任，前往新營工地喝了1瓶「阿B」（藥酒）後，駕駛BMW欲轉往柳營訪友。上午11時30分，家住柳營中埕里的80歲陳姓老翁，騎機車載74歲陳姓妻子從新營返回柳營，來到離家約600公尺處的柳營路二段士林里公車站牌附近，遭岳男駕駛的BMW從後方擦撞，自小客疑緊急煞車大迴轉，衝上安全島撞上交通號誌桿才停止，車頭全毀，警消將夾在駕駛座的岳男救出送醫，他雙腿骨折、意識清醒，酒測值高達0.9毫克。

現場自小客、機車零件散落一地，陳翁的鄰居趕抵事故現場關切，鄰居說，老夫妻平時會騎乘機車到新營看診拿藥，可能中午返家時發生車禍。

兩老騎車看診遇死劫

現場民眾不解地說「怎麼會撞成這樣？」有人猜測與自小客同向南下的機車，可能要左轉農路回家，不慎遭擦撞往前彈飛數十公尺，也有人推測是同向直行，機車遭酒駕的自小客擦撞，警方表示肇事原因將進一步釐清。

獨留孫子待援助

中埕里長王天河表示，陳姓老夫婦是列管低收入戶，長子甫於11月初過世，鄰里幫忙募款，才順利辦好後事，另個兒子還在服刑，目前有個孫子就讀高二，家境不好，陳家碰上如此重大事故，將尋求各界資源給予支持。

新營分局指出，已將陳家提報馬上關懷專案，並轉公所提供相關救助資源。