性侵女大生 瞎掰「吸陽氣改運」
2016-12-26
〔記者楊國文／台北報導〕去年9月下午，剛考上大學的小芬（化名）因感情不順，到寺廟拜拜，途中經過50多歲陳姓男子經營的命相館，陳男告訴小芬「妳的命很好，但感情付出都沒有回報」，由於小芬相信鬼神之說，加上心事被說中，遂同意讓陳男替她改運，遭陳男騙往旅館，以「改運就要一起泡澡才會有效」及「吸取陽氣才可改運」等歪理，誘騙小芬一起泡澡並猥褻，最後性侵，直到友人提醒被騙，小芬才恍然大悟報案。高等法院認定陳男說謊，利用被害人對宗教等民俗信仰深信不疑心理，告以性交始能改運加以性侵，造成被害人身心受創，依強制性交罪判陳男4年徒刑，可上訴。
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