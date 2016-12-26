心情不爽射鋼珠 樓下車破相

2016-12-26

〔記者游承霖／新北報導〕33歲男子林達浪耶誕節凌晨0時許與父親因找工作一事發生爭吵，林男心情不好，從新莊新泰路住家4樓持鋼珠槍朝著樓下停車場，連射6發鋼珠彈，造成一輛日系小轎車後擋風玻璃破損。警方據報到場，林男對自己情緒失控的行為懊悔不已，不斷向被害程姓車主道歉，表示將會負起賠償責任。程姓車主也表示會對林男提出告訴，警方詢後將林男依毀損罪嫌移送法辦。