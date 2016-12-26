嗆警「機機歪歪」 沒謾罵判無罪

2016-12-26

〔記者楊國文／台北報導〕何姓男子去年騎車闖紅燈，遭台北市大安警分局呂姓警員攔檢，呂員詢問「要去何處？」何男不悅，回稱「干你屁事」，呂員再詢問住處、所騎機車車主是誰等問題，並要求何男出示證件，何男遲不願配合，呂員以台語問「你躲躲藏藏是在做什麼？」何男不耐煩回嗆「共三小（台語）」、「機機歪歪」等話，警方認定何男故意辱罵，依侮辱公務員罪法辦，檢方訊後將他起訴；高等法院審理認定，何男是被動應答員警問話，用語雖粗俗不遜，對執法員警態度欠缺尊重，但並無明顯謾罵、貶損員警評價之意，判決無罪定讞。