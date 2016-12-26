嗆警「機機歪歪」 沒謾罵判無罪
2016-12-26
〔記者楊國文／台北報導〕何姓男子去年騎車闖紅燈，遭台北市大安警分局呂姓警員攔檢，呂員詢問「要去何處？」何男不悅，回稱「干你屁事」，呂員再詢問住處、所騎機車車主是誰等問題，並要求何男出示證件，何男遲不願配合，呂員以台語問「你躲躲藏藏是在做什麼？」何男不耐煩回嗆「共三小（台語）」、「機機歪歪」等話，警方認定何男故意辱罵，依侮辱公務員罪法辦，檢方訊後將他起訴；高等法院審理認定，何男是被動應答員警問話，用語雖粗俗不遜，對執法員警態度欠缺尊重，但並無明顯謾罵、貶損員警評價之意，判決無罪定讞。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 本週汽、柴油價格不變
- 耶誕精靈寶貝PK賽 全台首場寶友相見歡
- 耶誕大戰 騎士一分險勝 今日賽事及轉播預告
- 〈折翼少年〉不再含怒到日落
- 老樹跟著搬家 大園國中生認養祈福
- 古都輝映崢嶸歲月─泰國大城
- 夢中伸手比拳 阿緯激動想替女兒改名「劉問」
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 12/26 各報重點新聞一覽
- 智慧家電大戰 手機一手掌握
- 桃市》1895公頃未徵收公設保留地 108年底解編
- 面海10風車點燈 高美濕地添浪漫
- 考試院副院長 總統提名李逸洋
- 苗栗多處休耕地 變賞花專區
- 撒鹽當雪景 廣告公司破壞野溪溫泉挨罰
- 林宜輝飆27分 達欣止敗
- 桃竹竹苗爭取 健保總額增4億
- 電表指數誤登 工廠電費暴增3萬多
- 〈熱門族群〉生技股快要發了?浩鼎案沒偵結前發不了
- 進口核災區食品 政院：遵守WTO貿易規範
- 過好年 國道客運春節不漲價
- 聯國通過中止屯墾案 以進行報復
- 冷氣團明來襲 北台灣下探12度
- 〈異同OPEN講〉同運收穫 2016大躍進
- 北區健行、明新里 聯合活動中心動土
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 抗議聯合國決議 以色列召見美國大使
- 省諮議會現址 將轉型INGO中心
- 屏東逾繳燃料費近10萬筆 暫緩開罰
- 墨西哥血腥耶誕節 1天內13人疑遭幫派屠殺
- 黃健庭種希望之樹 推台東設計中心
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 中島美嘉自糗歐巴桑 淚崩跪謝熱情台粉
- 留住人才 陳添枝︰新創 打造年輕人舞台
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 星期專訪》中研院長廖俊智︰急盼萬靈丹 台灣恐走偏
- 桃市》加速航空城 推蛋黃、蛋白區脫鉤
- 徐若瑄產後首獻聲 背歌詞備戰上《紅白》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嗆警「機機歪歪」 沒謾罵判無罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分