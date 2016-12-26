臉書購物詐騙多 上月135件

2016-12-26

〔記者姚岳宏／台北報導〕臉書購物社團風險高！33歲張姓媽媽日前在臉書購物社團「 寶貝優惠玩具城 」購買小朋友喜愛的多款玩具，匯出5千元後，不但沒拿到貨品，賣家也斷了音訊，社團裡也有其他受害者，已分別向各地派出所報案；警方提醒，光上個月臉書購物社團就有135件通報遇詐，總財損金額超過10萬元。臉書購物社團雖具有方便、價格優惠等優點，建議民眾網路購物應選擇信用良好的購物平台及賣家，下標購買前多注意賣家評價，避免和賣家透過LINE等通訊軟體私下交易，如有疑問可撥打165反詐騙專線查詢。