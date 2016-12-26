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過彎失控 車友台三線自摔不治

2016-12-26

〔記者余衡／新北報導〕54歲施姓男子昨天上午8點多，騎乘紅牌重機行經台三線往大溪方向一處彎道時，疑因車速過快偏離車道，直接衝撞路樹，施男遭拋摔跌落水溝，機車還彈回車道中央，施男因重傷昏迷，急救後仍因顱內出血宣告不治。

警方調查，施男與前妻離異後獨居土城，平時以開計程車為業，多年前購入紅牌重機，假日經常騎車出遊，昨早家人接到醫院通知才知他發生車禍。同行車友表示，昨天上午大家約在板橋會合出發，預計前往新竹北埔遊玩，不料途中卻發生死亡車禍。

警方指出，當時天氣和路況良好，初步研判疑似失控自撞，詳細事發過程還需釐清，是否涉嫌酒駕有待抽血檢驗報告出爐。

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