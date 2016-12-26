| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

茫到站不穩? 重機騎士自撞亡

2016-12-26

失控撞上北宜公路護欄

〔記者徐聖倫／新北報導〕又見酒駕釀禍！49歲周姓男子昨天上午8時許，騎乘重型機車行經新北市新店區北宜路三段往宜蘭方向，事故現場為一右急彎，周某因凌晨與友人聚會喝酒，早上又堅持參加重機車聚，疑因酒後駕車加上睡眠不足，轉彎時重機失控撞上護欄，周某當場彈飛墜地，失去生命徵象，送醫急救仍不治。

據悉，周某經抽血換算呼氣酒測值，高達每公升1.37毫克。警方表示，以此酒測值來看，一般人不用說騎車，連站立都有困難。由於周某全身多處骨折，頭部重創，現場血跡遍布，研判撞擊力道相當大。

周某妻子接獲警方通知前來製作筆錄，她哀痛表示，丈夫前晚與朋友聚會飲酒至昨凌晨，本想說睡一晚會退酒，沒想到竟會發生這種事。

廣告
  • 周姓男子酒駕騎重機，在北宜公路轉彎時撞上護欄，路面上留下斑斑血跡，周男送醫後不治。（記者徐聖倫翻攝）

    周姓男子酒駕騎重機，在北宜公路轉彎時撞上護欄，路面上留下斑斑血跡，周男送醫後不治。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：茫到站不穩? 重機騎士自撞亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.