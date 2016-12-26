茫到站不穩? 重機騎士自撞亡

2016-12-26

失控撞上北宜公路護欄

〔記者徐聖倫／新北報導〕又見酒駕釀禍！49歲周姓男子昨天上午8時許，騎乘重型機車行經新北市新店區北宜路三段往宜蘭方向，事故現場為一右急彎，周某因凌晨與友人聚會喝酒，早上又堅持參加重機車聚，疑因酒後駕車加上睡眠不足，轉彎時重機失控撞上護欄，周某當場彈飛墜地，失去生命徵象，送醫急救仍不治。

據悉，周某經抽血換算呼氣酒測值，高達每公升1.37毫克。警方表示，以此酒測值來看，一般人不用說騎車，連站立都有困難。由於周某全身多處骨折，頭部重創，現場血跡遍布，研判撞擊力道相當大。

周某妻子接獲警方通知前來製作筆錄，她哀痛表示，丈夫前晚與朋友聚會飲酒至昨凌晨，本想說睡一晚會退酒，沒想到竟會發生這種事。