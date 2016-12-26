| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

會車爆口角 男拿電擊棒怒砸人

2016-12-26

巷口僵持10多分鐘

〔記者余衡／新北報導〕19歲何姓男大生日前開車行經新北市樹林區佳園路狹小巷弄時，與對向43歲周姓男駕駛因會車問題發生口角，何男持電擊棒攻擊周男，幸好當時電擊棒未放電，僅造成周男腹部挫傷，事後周男向派出所提告傷害，何男辯稱對方先開口罵人又不斷進逼，他才動用電擊棒防身，警詢後仍被依傷害罪送辦。

警方調查，何男、周男本月6日在佳園路一段72巷口會車，當時何男開車出巷口，周男則準備轉彎進巷口，因路幅狹窄兩車卡在巷口10多分鐘，因雙方互不退讓，周男不滿靠近何男轎車想要理論，何男認為周男有意攻擊，拿出電擊棒放電示警，最後持之砸向周男右側腹部，幸好當時電擊棒未放電，僅造成周男腹部挫傷，事後周男驗傷提告傷害。

何男供稱，當時他原本想讓周男先過，但周男卻停在車道口遲遲沒有動靜，他往後倒車禮讓，但周男仍停在原處，雙方才會在巷口僵持10多分鐘後，周男一下車朝他罵「Ｘ你娘」，還不斷進逼，他擔心被打，才會拿從夜市買來的電擊棒防身。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：會車爆口角 男拿電擊棒怒砸人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.