會車爆口角 男拿電擊棒怒砸人

2016-12-26

巷口僵持10多分鐘

〔記者余衡／新北報導〕19歲何姓男大生日前開車行經新北市樹林區佳園路狹小巷弄時，與對向43歲周姓男駕駛因會車問題發生口角，何男持電擊棒攻擊周男，幸好當時電擊棒未放電，僅造成周男腹部挫傷，事後周男向派出所提告傷害，何男辯稱對方先開口罵人又不斷進逼，他才動用電擊棒防身，警詢後仍被依傷害罪送辦。

警方調查，何男、周男本月6日在佳園路一段72巷口會車，當時何男開車出巷口，周男則準備轉彎進巷口，因路幅狹窄兩車卡在巷口10多分鐘，因雙方互不退讓，周男不滿靠近何男轎車想要理論，何男認為周男有意攻擊，拿出電擊棒放電示警，最後持之砸向周男右側腹部，幸好當時電擊棒未放電，僅造成周男腹部挫傷，事後周男驗傷提告傷害。

何男供稱，當時他原本想讓周男先過，但周男卻停在車道口遲遲沒有動靜，他往後倒車禮讓，但周男仍停在原處，雙方才會在巷口僵持10多分鐘後，周男一下車朝他罵「Ｘ你娘」，還不斷進逼，他擔心被打，才會拿從夜市買來的電擊棒防身。