女警半身在車外 惡匪拖行200米
2016-12-26
通緝犯遇臨檢想逃
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警士林分局後港派出所警員王冠詠與女警林雨漩，本月22日在士林監理站前路檢，通緝犯郭成照駕駛藍色廂型車拒檢，林員搏命將頭、手伸入車內搶拔鑰匙阻止離去，郭嫌不顧林員下半身懸空車門外，踩足油門倒車，夾著林員疾駛200公尺，林員掙脫摔出車外，左手肘及左腳擦挫傷，王員也因搶救造成左手中指挫傷，郭嫌駕車逃逸。士林分局與刑警大隊24日逮捕郭嫌，讓他在留置室裡度過平安夜。
警方表示，64歲郭嫌涉及3起竊盜及1起侵占等罪，遭士林、新北、苗栗、新竹等院檢發布通緝，警方調閱監視器並將郭嫌經常出入的地點做分析比對，掌握他可能藏身新北市淡水區新民街一處社區大廈，利用郭嫌前日下午外出，部署警力埋伏守候。
拖行造成女警擦挫傷
郭嫌狡猾且神經質，下午5點半返家時察覺異狀，將車開進地下停車場後，未停留隨即駕車離開，警方驅車跟上，郭嫌逃往淡金路三段的另一處藏身公寓，棄車上樓躲藏，警方發現郭嫌將襲警時駕駛的藍色廂型車車牌棄置在附近停車場，加派警力包圍公寓，郭嫌發現自己被重重警力包圍，數度從公寓3樓陽台往外張望，焦躁連抽10多支菸。
警方本來打算強行進門，聯絡鎖匠協助開門時，晚間7點30分一名住戶恰巧返家，專案小組獲同意後進入公寓，在3、4樓樓梯間尋獲郭嫌，立即將他逮捕上銬。警方隨後在他的房間陽台發現一條繩索，郭嫌承認原本打算用來攀爬躲警，眼見警方包圍四周而作罷。
郭嫌被捕後表示，當時只是要到士林監理站買車辦理過戶，遇到員警盤查，一時緊張才會拖著員警開車逃跑，警詢後被依妨害公務、殺人未遂罪等移送士林地檢署偵辦。
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