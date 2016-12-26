媽寶毒蟲飛車逃 警開9槍制伏
2016-12-26
假意配合臨檢後催油門
〔記者游承霖／新北報導〕男子楊毅群昨天下午開著奧迪A4轎車，行經新北市蘆洲區長安街成功廣場前遇警攔查，楊嫌拒檢急速倒車，警員梁家維閃躲不及遭撞傷左膝，楊嫌隨後撞上一旁準備進站的大都會客運14號公車，再加速左急轉時又撞上另輛準備進站的14號公車，2公車上各有10多名乘客，被撞擊嚇得驚叫連連。警方擔心楊嫌傷及無辜，連開9槍射破輪胎後，與民眾合力將楊嫌拖出壓制，警方事後在車內搜到毒品吸食器，楊嫌被逮後宣稱受傷需就醫，警方派員戒護就醫，楊嫌還不斷嚷著要找媽媽，直到昨晚7時許才被帶回派出所製作筆錄。
2警遭甩飛倒地
蘆洲警方表示，延平派出所員警梁家維、王修明，昨天下午巡經長安街時，認出26歲楊嫌是毒品慣犯，楊嫌一開始假意配合盤查，趁梁員到後方警用機車拿東西時，打後退檔並急踩油門，同時將方向盤往左打猛衝，2警遭甩飛倒地，梁員左膝挨撞受傷，楊嫌汽車也因向左後方高速猛衝，右前車頭擦撞到一輛準備進站的14號公車，當時車上10多名乘客被突如其來的撞擊嚇得驚叫。
楊嫌旋將車身打直再加速左急轉，再度擦撞一旁的警用機車及對向另輛準備進站的14號公車後保險桿，員警為避免楊嫌亂開車波及旁人，立即追上拔槍朝奧迪車身及輪胎連開9槍，楊嫌因爆胎動彈不得，員警上前將楊嫌拖出車外，熱心民眾協助警方壓制逮捕，警方隨後在楊嫌車上搜出毒品吸食器。
楊嫌被逮後向員警表示毒癮發作，再稱胸痛不適需要就醫，警方無奈派員戒護就醫，途中楊嫌不斷嚷著要找媽媽，醫院最後檢視傷勢無礙，警方準備將楊嫌帶回派出所時，因楊嫌身無分文，只好再通知楊母前來付錢，警詢後依妨害公務及毒品罪嫌移送法辦。
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