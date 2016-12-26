自以為是葉問 港仔爆打女碩士

2016-12-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來台遊玩的香港李姓退休教師在飯店餐廳排隊時，不滿背後的蔡女咳嗽，竟揮拳痛毆，還擺出葉問般的架式，公然挑釁：「來啊！來啊！」新竹地院繼刑事庭判拘役20天確定後，民事庭以他在公眾用餐場所揮拳毆打，甚無法紀，亦未表達歉意，再判賠6萬元。

在公眾場所揮拳 判賠6萬

在國立高中任教職的蔡姓女碩士說，今年3月26日下午2點半，在新竹市芙洛麗飯店餐廳外與家人排隊聚餐時，排在她前方的李男突然向後轉，刻意對著她的臉很大力地咳了一下。

蔡女質問為何要做這種事，李男回：「妳不是也對我咳嗽嗎？」並口出粵語似是提及她素質不好等話。

蔡女取沙拉時，突然感覺李男趨近對她哈氣，還故意咳了一聲，蔡女甩頭要拉開距離，又聽到「是妳先動手的」，李男竟揮拳毆打她臉部，且將她的眼鏡打飛，導致她左臉鈍挫傷紅腫、腦震盪。

蔡女說，李男當下拿盤子抵擋，還擺出像電影葉問的武打架式，重複說：「妳怎麼打人？」「來啊！來啊！」等語，挑釁之意相當明顯。蔡女事後求償慰撫金8萬元與醫藥費。