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查扣拼裝小摩托車 警車離奇冒火

2016-12-26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁警分局文賢派出所昨執行巡邏勤務，查扣違規上路的無牌拼裝小摩托車，因僅1米左右，警方直接放進警車後行李廂，2名員警將違規的12歲男童，和被通知到場男童媽媽一併載走，途中警車後車廂竟起火，小拼裝車燒得只剩骨架，所幸員警緊急撤離車上4人，無人受傷。

小拼裝車燒剩骨架 車上4人無恙

歸仁分局長邱念興表示，小拼裝車當時危險上路，依法已取締到案，按照程序，查扣後，將宣告沒入，未來會拍賣或銷毀，警方並無賠償違規者的問題；確切起火原因消防局鑑定、調查中。

昨上午文賢派出所員警開巡邏車行經仁德區二行、大甲等里交界附近，12歲郭姓男童突然騎拼裝摩托車從巷弄內竄出，由於違規上路，又是無照駕駛，警方立刻攔查取締，並通知男童家人前來，到派出所完成開單的處理程序，依照規定，小車必須查扣，由於長度僅1米左右，車體較小，警方直接搬上巡邏車，放在後車廂載回。

警車開出社區，沿台1線中間車道行駛、返回派出所途中，在奇美博物館前，員警突然聞到焦味，並發現濃煙從後方竄出，立刻停車疏散車上4人，由於後車廂起火，員警先用滅火器搶救，並將小拼裝車抬出來，避免擴大延燒。不久，消防隊員將火勢撲滅，幸未造成傷亡。

疑小拼裝車漏油 悶熱引燃

警方研判，可能是小拼裝車漏油，因悶熱，加上接觸到電路，不慎引燃著火。案發時，不少人目擊巡邏車火警，又看到小拼裝車先被搬出來，放於後方道路上，竟「看畫面說故事」，訛傳是摩托車追撞警車，引起火勢。

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  • 警車後行李廂起火燃燒，一片焦黑。 （記者吳俊鋒攝）

    警車後行李廂起火燃燒，一片焦黑。 （記者吳俊鋒攝）

  • 拼裝的小摩托車被燒得只剩骨架。 （記者吳俊鋒攝）

    拼裝的小摩托車被燒得只剩骨架。 （記者吳俊鋒攝）

  • 警車在道路上火燒車，被路過民眾拍下。 （記者吳俊鋒翻攝）

    警車在道路上火燒車，被路過民眾拍下。 （記者吳俊鋒翻攝）

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標題：查扣拼裝小摩托車 警車離奇冒火


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