被搞大肚子 16歲少女還挨告
2016-12-26
與15歲少年嚐禁果
〔記者徐聖倫／新北報導〕15歲少年阿泉與16歲少女芊芊（均化名）相戀，兩小無猜卻偷嚐禁果20餘次，芊芊因此懷孕，雙方家長協調善後時，阿泉的父母以兒子未滿16歲，控告女方觸犯刑法「與幼童性交猥褻罪」，芊芊的父母大罵「我女兒大肚子還被告，天底下哪有這種事？」改控告少年涉犯「強制性交罪」，父母大打法律戰，卻苦了少年少女，警方分將兩人函送法辦。
小情侶都函送
據了解，阿泉今年7月在臉書認識長相清秀的芊芊，認識不到1週就互許男女朋友交往。
警方調查，2人不到1個月發生至少20次性行為，地點都在阿泉家中，趁父母不在家辦事，阿泉不戴套就上陣，芊芊提醒「這樣會有小孩吧！」阿泉半哄半騙「我會體外射精」。芊芊因此懷孕，阿泉開始避不見面，芊芊向父母坦承懷孕，芊芊父母約阿泉父母協調如何善後。
阿泉的父母痛罵兒子「書都讀到哪裡去？」並求助有法學常識的友人，友人建議，阿泉未滿16歲，刑法227條規定：「對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑」，阿泉的父母依建議，向已滿16歲的芊芊提告「與幼童性交猥褻罪」。
芊芊的父母得知女兒被告，怒斥「他（指阿泉）搞大我女兒肚子還告人，到底是不是男人？」也提告阿泉涉犯刑法221條「強制性交罪」；雙方父母各自提告，警方將阿泉與芊芊各自函送。
律師胡原龍表示，刑法227條規定，和未滿16歲的人發生性行為者，不論其為自願或強迫，都是有罪。但由於雙方都是未成年的小孩，只因好奇或相愛而誤嚐禁果，故刑法227-1條規定，18歲以下，減輕或免除其刑。由於當事人還是未成年的小孩子，有如兩小無猜一般，故稱之為「兩小無猜條款」，大部分案例，都會在少年法院就結案。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 遼寧號逼近？我F16深夜升空
- 穀保OB賽》在校生穿丁字褲跳舞 陳琥︰還好我畢業了
- 韓媒指潘基文受賄 金額740萬
- 法官檢察官98%所得替代率 擬調降
- 「莉亞公主」住加護病房 被嫌「性能」的福伯說話了
- 帶女友環島缺旅費 兼賣毒糖果
- 維納斯的呢喃（12／26～1／1）
- 鴨肉裝牛肉 中國連鎖烤肉店「騙過全世界」
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲
- 蔡：18趴可提早4年內退場
- 費爸休兵半年 澳網「復出」
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 故宮雞年APP 文化有活力
- 動力火車包緊緊 笑虧師妹脫很大
- 無人機放線釣魚 七星潭搞飛機
- 不分本外勞 都是台灣競爭力
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 黨主席提前選舉黨中央強行通過 國民黨中常委今狀告黨主席
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 港澳人大參選人 中國要求先宣誓效忠
- 軍方釋善意？傳可能與北市府共同開發復興崗
- 俄軍機墜黑海 92死
- 智慧家電大戰 手機一手掌握
- 全國今年空品最差測站 左營42天最多
- 日媒：中國航艦首越第一島鏈 牽制川普
- 明起轉冷 元旦可望回溫
- 美大使︰駐日期間彷彿有無上特權
- 〈國際現場〉全球首條太陽能公路 在法啟用
- 德國發現二戰1.8噸未爆彈
- 腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護
- 【愛讀書】 《時間的空隙》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Principal resigns over Nazi outrage
- 品冠搶結親家 尬陳曉東熱舞
- 老樹跟著搬家 大園國中生認養祈福
- （台南）垃圾破袋稽查 資源回收物增36％
- 久違了！阿帕契姊重啟跑趴模式
- 耶誕節防恐 各國佈重兵
- 自由廣場》蔡英文的豬隊友？
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被搞大肚子 16歲少女還挨告
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分