被搞大肚子 16歲少女還挨告

2016-12-26

與15歲少年嚐禁果

〔記者徐聖倫／新北報導〕15歲少年阿泉與16歲少女芊芊（均化名）相戀，兩小無猜卻偷嚐禁果20餘次，芊芊因此懷孕，雙方家長協調善後時，阿泉的父母以兒子未滿16歲，控告女方觸犯刑法「與幼童性交猥褻罪」，芊芊的父母大罵「我女兒大肚子還被告，天底下哪有這種事？」改控告少年涉犯「強制性交罪」，父母大打法律戰，卻苦了少年少女，警方分將兩人函送法辦。

小情侶都函送

據了解，阿泉今年7月在臉書認識長相清秀的芊芊，認識不到1週就互許男女朋友交往。

警方調查，2人不到1個月發生至少20次性行為，地點都在阿泉家中，趁父母不在家辦事，阿泉不戴套就上陣，芊芊提醒「這樣會有小孩吧！」阿泉半哄半騙「我會體外射精」。芊芊因此懷孕，阿泉開始避不見面，芊芊向父母坦承懷孕，芊芊父母約阿泉父母協調如何善後。

阿泉的父母痛罵兒子「書都讀到哪裡去？」並求助有法學常識的友人，友人建議，阿泉未滿16歲，刑法227條規定：「對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑」，阿泉的父母依建議，向已滿16歲的芊芊提告「與幼童性交猥褻罪」。

芊芊的父母得知女兒被告，怒斥「他（指阿泉）搞大我女兒肚子還告人，到底是不是男人？」也提告阿泉涉犯刑法221條「強制性交罪」；雙方父母各自提告，警方將阿泉與芊芊各自函送。

律師胡原龍表示，刑法227條規定，和未滿16歲的人發生性行為者，不論其為自願或強迫，都是有罪。但由於雙方都是未成年的小孩，只因好奇或相愛而誤嚐禁果，故刑法227-1條規定，18歲以下，減輕或免除其刑。由於當事人還是未成年的小孩子，有如兩小無猜一般，故稱之為「兩小無猜條款」，大部分案例，都會在少年法院就結案。