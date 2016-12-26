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曾爆爭奪經營權 薛金長爭議不斷

2016-12-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕大有巴士公司經營權爭奪戰，喧囂一時，薛金長99年9月27日擔任大有巴士董事長，至100年8月11日卸任，也是爭議不斷。

雖薛金長已非大有巴士董座，但根據經濟部商業司公司行號登記，他設立艾美貿易公司，另開設長英實業社，收入不致匱乏。

薛金長接任大有巴士董座後，100年3月間，控告前任董事長林文彬涉嫌偽造文書，展開董座爭奪戰。但薛接任董座半年多，於100年4月13日，被北市議員李慶元召開記者會指控，大有涉嫌利用疑似人頭或虛假債權人，領取被法院扣押的台北市政府補助款。

100年4月25日，薛金長與第2屆董事長吳東瀛，赴台北地檢署控告林文彬涉及偽造有價證券。大有財務狀況長期不佳，100年7月爆發遲發薪資，市議員李新再批薛於99年底、100年初，以公款支付「健康檢查費」與「醫療費用」共22萬8千餘元，並在10個月董座任內，涉及以零用金等名義，核支個人119萬元開銷。

對員工薪資短缺750萬元，薛借款予公司墊支，卻預扣一分利、約3萬7500元，疑似藉此掏空公司。台北地檢署於102年依業務侵占、背信、偽造文書罪起訴薛。

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