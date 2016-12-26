大有巴士前老董偷賣場 掏大鈔稱忘結帳

2016-12-26

〔記者彭健禮、陳紜甄／綜合報導〕昔日董座，淪為賣場小偷！70歲的前大有巴士董事長薛金長，涉嫌兩度到大賣場偷竊一台微波爐，及近3千元的民生用品，第2次行竊時被賣場人員攔下報警。薛辯稱是忘了結帳，並掏出身上一疊千元鈔，證明並非沒錢，但苗栗地檢署檢察官調閱監視器畫面，發現他以手推車逕自將商品推出賣場，依竊盜罪嫌將他起訴。

檢警調查，薛金長今年8月12日晚間8點多，獨自前往苗栗市家樂福，他推賣場手推車，在家電區搬了一台3千多元的微波爐，沒結帳，就從賣場入口出去。

薛金長的車停在賣場地下1樓，他刻意搭手扶梯到3樓停車場，再搭電梯下樓取車。賣場員工盤點發現商品短少，調閱監視器發現他行竊，當時沒有報警，但已將薛男模樣留檔。

近1個月後，薛男於9月9日晚間8點多，再度一人到苗栗市家樂福，將4瓶沐浴乳、2瓶橄欖油、3瓶醬油、2盒奇異果等物品放進手推車，趁結帳櫃台大排長龍，沒結帳就將手推車推出去。薛進入結帳區外的廁所，戴上棒球帽準備離開，搭手扶梯時被賣場保全人員攔下，發現薛是上回偷微波爐的小偷，報警處理。

薛金長辯稱，他在賣場沒見到服務人員，才推微波爐出來，想問微波爐功能，1名賣場員工對他說：「裡頭有說明書！」服務態度讓他不滿，於是把微波爐留在原地並離開，否認偷竊。

至於偷沐浴乳等商品，薛則辯稱，他當時還在賣場範圍內，是忘了結帳；他上廁所後有洗臉，怕受涼才戴棒球帽。

薛金長面對檢察官訊問時，供稱是「包租公」，在台中有很多房子，每月都會去收租，回程時順路到賣場添補日常用品，不會為了這點小錢偷竊，邊說還邊掏出一疊千元鈔，表示都是「忘了結帳」。

但檢方認為，薛男兩度都在週五晚間人潮多時段犯案，且家電區就位在賣場入口處，有專門結帳櫃台，可避開出口保全耳目，懷疑薛男供詞，因監視器畫面證據確鑿，檢方依竊盜罪嫌將他起訴。

薛於檢警調查時未透露身分，但在查閱他前科素行時，發現他近5年來涉及多起背信、侵占等財產犯罪案件，經查證，薛男是大有巴士前董事長。

聽聞薛金長涉偷竊，大有巴士董事長游孟輝笑說，他絕對不會做這種事，何況他家中財力雄厚，不需要偷竊，此事「誤會」一場。