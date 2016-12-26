辱罵警察連聲╳ 判賠慰撫金5000元

2016-12-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕桃園市管姓男子酒駕被警方盤查，從現場到被帶回派出所，持續辱罵執勤員警，包括「你試看看啊，出去我一定找你，╳！」林姓警員不滿受辱，提起附帶民事賠償，要求賠償名譽損害及精神慰撫金3萬8000元，新竹地院判賠5000元。

酒駕違停不服取締

判決書指出，3月15日凌晨，27歲的管男在友人住處喝5杯威士忌後，想開車回桃園住處，自竹市東門街違規左轉北門街，將車逆向停放新復珍餅店對面機車停車格上。

北門派出所員警上前盤查，發現車內散發出濃厚酒味，管男竟辱罵員警「你著猴喔」（台語）、「是攔下來15分鐘好不好，你以為我不懂法令喔，╳！」且被測出酒精濃度達每公升0.71毫克。

管男被帶回北門派出所做筆錄時要求抽菸，被林姓值班警員拒絕，竟辱罵林員「你試看看啊，出去我一定找你，╳！」本案刑事部分，新竹地院依公然侮辱公務員罪，判管男徒刑2月，得易科罰金。