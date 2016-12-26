控夫撂人多P玩她 畫面只見小狗跳床

2016-12-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕沒有最扯，只有更扯！

證據不足 不起訴

林姓婦人因婚姻不睦，多次提民刑事訴訟對付先生，甚至睡覺時也要在床頭裝監視器，深怕吃安眠藥昏睡後，先生會對她不軌，後來林女向檢警控訴，先生趁她熟睡，帶外面幾名男人上床玩多P。檢警勘驗監視畫面，卻只見家中養的一隻狗在床鋪跳上跳下，在檢警納悶「我到底看到了什麼？」情況下，全案不起訴。

怨偶上月已離婚

上個月離婚的林女，向檢警控告前夫陳男於去年10月某日晚間11點，到隔天凌晨1點之間，趁她吃安眠藥熟睡不能抗拒之際，帶人進入房間輪姦她。

林女指控，懷疑先生帶多名男人進房間性侵她，她透過監視器，聽到床在搖的聲音，還有「啪啪啪」做愛的聲音。

陳男堅詞否認乘機性交，辯稱當天沒有任何人進入家裡、包括朋友也沒有，當晚他沒跟妻子發生性關係，也沒出門，而是在睡覺。

檢警勘查監視錄影畫面，從頭到尾房間內僅有林女、陳男及小狗一隻，陳男上床後躺在林女旁邊，小狗時而跳上跳下，期間並無他人進出房間。

檢方調查，林女領有中度身心障礙證明，且自述有邊緣性人格及重度憂鬱病史，有多次對先生提起刑事及民事訴訟紀錄，檢方認為雙方既已多次涉有法律紛爭，其陳述內容亦有偏頗動機，於別無其他佐證情況下，陳男犯罪嫌疑不足，全案不起訴。