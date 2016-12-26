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南市2人鬥毆 驚動民代、「市府」

2016-12-26

〔記者王捷／台南報導〕台南市一間KTV耶誕節凌晨發生糾眾鬥毆，警方發現謝姓與曹姓男子互毆，現場約有2、30人圍觀，警方將謝、曹2人依社會秩序維護法帶回訊問，驚動2名議員服務處打電話關切，還有名自稱「市府」人員的紅衣男子。

議員服務處電話關切

警方指出，謝、曹2人因聚眾鬥毆，將依社會秩序維護法處以行政裁罰，2名議員服務處並沒有施壓，只是了解案情。

「市府」人員恐假冒

至於到場自稱市府人員的人士，台南市府新聞處指出，不曉得這名「市府」人員是誰。警方指出，目前正在調查該男子是否有假冒公務人員嫌疑。

市警二分局指出，昨凌晨1時許獲報，指KTV前有多人鬥毆，到場後僅謝、曹2人互毆，由於圍觀人數眾多，因此報請支援，順利將互毆男子帶回。

2名年輕人被帶回派出所，所長就接到其他轄區的國民黨、民進黨籍市議員服務處致電，還有名自稱是「市府」人員的紅衣男子，到所裡關心打架的「少年家」。

警方拜託對方先回家休息，否則要是來關心的人太多，警所要加派警力戒護，間接癱瘓轄區治安，不過該男稱「我家少年家還在裡面」（台語），沒有離開。

記者追問紅衣男「是在市府哪個單位？」男子沒回答，直到做完筆錄後才離開。

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  • 紅衣男子（右一）在現場作和事老，事後又到警所關心，自稱是「市府」人員。（記者王捷攝）

    紅衣男子（右一）在現場作和事老，事後又到警所關心，自稱是「市府」人員。（記者王捷攝）

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標題：南市2人鬥毆 驚動民代、「市府」


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