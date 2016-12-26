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混進喜宴白吃白喝 順手偷走18萬元相機

2016-12-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕無業的27歲高姓男子前天佯裝賓客，混入高市某餐廳參加喜宴，不但白吃白喝，還裝熟向新人敬酒，酒足飯飽後，順手偷走廖姓攝影師價值18萬元的相機，當晚他到另家餐廳用餐，被廖男的友人認出報警，8個多小時落網，警方直呼賊星該敗。

不識新人 跟著敬酒

警方調查，高男目前失業，曾犯下多起竊盜案，去年因竊案關了半年，去年6月出獄，仍不知悔改，前天中午到鳳山區一間餐廳，由於好日子人潮很多，他佯裝婚禮賓客，混入婚宴白吃白喝，就算不認識新人，照樣跟著賓客敬酒。

攝影師PO網肉搜

警方指出，高男酒足飯飽，下午2時30分，趁賓客敬酒之際，見廖姓攝影師忙於幫新人拍照，趁機偷走廖放在後方的CANON 5D4相機、CANON 70-200MM F2.8鏡頭、64G記憶卡，價值18萬元，得手後騎車逃離現場。

中午吃免費 晚餐就被逮

廖男不甘相機被偷，向警方報案，並將影片PO上網站，號召網友人肉搜索這名喜宴賊。警方據報，調閱監視器畫面，鎖定1名男子涉嫌重大，高男當晚11時許前往新興區一間咖啡廳用餐，剛好被廖男的友人認出。

警方獲報前往餐廳逮人，高男身上還帶著相機，當場人贓俱獲，經出示監視器畫面，高男見事跡敗露，俯首認罪；他供稱是臨時起意，對攝影有興趣，將相機留著自用，哀求警方原諒他，並以要照顧媽媽博取同情。警訊後依竊盜罪嫌送辦。

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  • 高男離開時手上疑掛著偷走的相機。（照片擷取自爆料公社）

    高男離開時手上疑掛著偷走的相機。（照片擷取自爆料公社）

  • 高男佯裝婚禮賓客（紅圈處），混入喜宴白吃白喝，新郎、新娘來敬酒時，他也跟著舉起酒杯。（照片擷取自爆料公社）

    高男佯裝婚禮賓客（紅圈處），混入喜宴白吃白喝，新郎、新娘來敬酒時，他也跟著舉起酒杯。（照片擷取自爆料公社）

  • 警方查扣價值18萬元相機。（記者陳文嬋翻攝）

    警方查扣價值18萬元相機。（記者陳文嬋翻攝）

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