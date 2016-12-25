中山高4車連環撞 21傷塞翻天

2016-12-25

〔記者許展溢、張勳騰／苗栗報導〕中山高南下117公里苗栗縣造橋路段，昨天發生2輛遊覽車、2輛自小客車共4車連環撞，造成21人輕重傷，其中48歲遊覽車陳姓駕駛左腿嚴重撕裂傷；國道二隊調查，因車流量多，36歲黎姓小客車駕駛突然緩慢行駛，後方48歲葉姓遊覽車駕駛沒保持安全距離，才會發生追撞肇禍。

遊覽車跟太近肇事

車禍發生在昨天上午約10時30分，地點在國道1號原造橋收費站路段，警、消趕往救援時，現場陳男駕駛的遊覽車擋風玻璃破裂散落，車頭凹陷，陳男滿臉血跡，一度受困車內。

國道二隊調查，2輛遊覽車是向和睦遊覽車公司租用，由陳姓、葉姓男子駕駛，乘客主要是宜蘭縣蘭陽獅子會成員及家眷共63人，他們準備到台中市與兄弟會基隆聯合獅子會進行2天1夜聯誼。

昨天因適逢週末假期，車流量多，黎男駕駛的小客車突然減速，後方開遊覽車的葉男反應不及追撞，黎男被撞後，再追撞前方曹男的小客車，葉男遊覽車也被後方陳男遊覽車撞上。

李姓乘客說，他們坐在第一輛遊覽車後方，因突然緊急煞車，坐後座的人往前衝，剛起身後方同行的遊覽車又撞上來，造成他們頸部、腰部、頭部臉部等處撞傷；而警方提供的車上監視器畫面，也可看見其中一名女性乘客，站在走道中間盡情唱著卡拉OK，整個人因追撞往前彈飛。

另外，頭份消防分隊一輛救護車載傷患就醫時，途中也發生爆胎，幸好沒有任何人受傷。

國道二隊造橋分隊指出，昨天適逢週末及耶誕假期，南下車潮大增，車禍發生也造成後方車潮一度回堵超過10公里。所幸僅陳姓駕駛傷勢較重，其他乘客僅受輕傷。

國道二隊指出，遊覽車、小客車駕駛精神狀況都良好，無異狀及酒駕，初判肇事責任為葉男，葉男未保持安全距離，才會釀成這起事故。