恐怖情人逼復合 闖屋吊死前女友愛犬

2016-12-25

〔記者王宣晴、何玉華／新北報導〕43歲高姓男子出獄後，想與謝姓前女友復合遭拒，深夜跑到謝女住處叫囂後，竟怒拆鐵門、闖入陽台，將謝女養的吉娃娃愛犬吊死在大門上。謝女嚇得報案聲請家暴令，但高男不願到案說明，警方及動保處調查後，依違反動保法、恐嚇等罪嫌，將全案移送。

新北市動保處處長陳淵泉表示，高男吊死吉娃娃，違反動物保護法第25條，可處1年以下徒刑或拘役，並科處10萬元至100萬元罰金。

警方調查，擔任工人的高男多年前因毒品案入獄，當時就與謝女分手，半年前假釋後，找到謝女在新北市新莊區豐年街的住處，騷擾近5個月；今年9月底，高男見謝女不願見他，竟拆掉謝女住處鐵門，闖進頂樓加蓋的陽台，抓起養在陽台的吉娃娃，用狗鍊將牠吊死在門上，謝女家人返家時發現，嚇得驚聲尖叫。

謝女報案時表示，高男不務正業又染有毒癮，幾年前分手，高男入獄時，她曾寫信去牢裡關心，高男出獄想要復合，她不願意，但因與家人同住，無法搬離，只能不斷忍受高男。

謝女說，事發當晚高男不斷撞門，要她出面，她嚇得將內門上鎖，躲進房間不敢出來，沒想到，愛犬竟遭活活吊死；他將愛犬埋葬後，告高男虐待動物，要為愛犬討回公道。

毒蟲拒到案 還在外趴趴走

警方表示，接獲謝女報案後有加強介入，高男未繼續騷擾謝家，而高男出獄後仍涉嫌竊盜，1個多月前通知他到案，但他始終不願出面說明，本月初已依恐嚇、毀損、侵入住宅及違反動保法等罪嫌移送地檢署，再不到案檢方將會發布通緝。