少年狼男女通吃 在校廁性侵學弟妹

2016-12-25

〔記者游明金、江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國中校園爆發15歲男學生接連在學校廁所內性侵熟識的學弟妹，犯案少年竟是2名被害人的同校學長！

被辦加重強制性交罪

本報接獲爆料，指宜蘭縣一所知名國中驚傳男、女學生在校被性侵，警方傳喚涉案男學生阿傑（化名）到案，訊後送交宜蘭地方法院少年法庭，法官裁定移送檢方偵辦，檢察官依加重強制性交罪嫌起訴。

據了解，阿傑觸犯加重強制性交罪，2名受害學弟妹案發當時均未滿14歲，阿傑將面臨7年以上刑責，他今年6月國中畢業後，未繼續升學，已被安置在社福機構。

辦案人員調查，去年暑假，阿傑到校參加暑期輔導課，利用下課時間，把學弟小恩（化名）推入男廁，喝令小恩幫他口交被拒，阿傑惱羞成怒，強行脫掉小恩褲子，反過來對小恩口交。

今年初某日下課，阿傑把學妹小美（化名）推進女廁強脫褲子，逼迫性交，小美大聲喊痛，阿傑改以口交洩慾，直到上課鐘聲響起才收手，小美回家向家人哭訴，在家長陪同下，報警逮捕阿傑。

阿傑國中畢業後，考取宜蘭縣一所國立高中，但辦理休學；他就讀的國中表示，阿傑小時候住在寄養家庭，在校有多次踰矩，校方曾安排心理醫師治療，並在校園加裝監視器，這2起案件發生後，學校依規定通報，對受害學生心理輔導，同步加強校園安全。

宜蘭縣政府社會處說，阿傑出生於高風險家庭，長期被安置，最近住進社福機構，進入民間企業打工，狀況穩定，社工定期訪視追蹤輔導。