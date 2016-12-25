官司還沒審 女學生其實佔贏面

2016-12-25

官司輸贏不是比喊求償金

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆昨天傳出林姓女學生與徐姓婦人打車禍求償官司，林女面臨高額求償後想不開的憾事；律師陳緯慶指出，林女收到徐婦索賠200萬元的訴狀，也可以提高求償金額，由法官來定奪，且林女傷勢較重，檢方認定徐婦是車禍主因，情況對林女有利，實在不值得為此犧牲生命。

陳緯慶說，林女與徐婦的車禍事故，並非故意犯罪，屬於可以相互撤告的過失傷害罪，兩造互相撤回刑事告訴，改走民事侵權損害賠償是對的，因為檢察官認定雙方都有過失，訴訟到最後，法院大多判處兩造易科罰金；雙方繳交的罰金最後都入了國庫，對彼此並無實質幫助。陳緯慶表示，檢察官認定肇事主因是騎在支線的徐婦未禮讓騎在主幹道的林女，林女是肇事的次因，且傷勢也比徐婦還重，對林女來說十分有利。

車禍求償多依過失比判賠

陳緯慶認為，但民事法官為了釐清肇事原因，還是會將全案送交專業單位鑑定，最後會依雙方過失比例與損害事實來認定，不是對方索賠多少，法官就會依對方的主張判林女敗訴，林女實在不值得為此輕生。