婦遭詐騙160萬 僅換得一紙假公文

2016-12-25

〔記者余衡／新北報導〕新北市一名李姓婦人接獲詐騙電話，謊稱法院要求監管帳戶，李婦提領160萬元交給車手僅換得一紙假公文，後來驚覺受騙報案，經市警局鑑識中心比對，查出另一案件有內容完全相同的公文，循指紋追人瓦解集團。

警方從李婦手上的假公文未採得嫌犯指紋，調閱監視器畫面也無所獲，幸經鑑識中心比對，發現其他詐騙案曾出現僅被害人姓名不同，其餘內容一模一樣的假公文，警方從中採得17歲陳姓少年指紋，調出影像李婦立即認出，進而順利逮人。