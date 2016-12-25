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小情侶網路詐騙 買對錶犒賞自己

2016-12-25

〔記者余衡／新北報導〕18歲連姓男子及16歲許姓小女友，見臉書購物社團盛行竟動起歪腦筋，分別扮演商家及客服，在網路上謊稱販賣Hello Kitty床包及周邊小物，待買家匯款後卻遲不出貨，警方循線逮捕這對小情侶，還在住處搜出價值近3萬元的對錶，警方詢問才知，他們拿騙來的錢買對錶「犒賞」自己，警詢後依詐欺罪移送法辦。

警方調查，連男今年3月才剛滿18歲，他與許女從國中就開始交往，是學長、學妹關係，2人國中畢業後未繼續升學，見詐騙盛行，決定聯手在臉書行騙，看準小物售價不高，買家被騙後可能會自認倒楣，沒想到，超過百名受騙者中，也真的只有20多位民眾報案。

新北市海山警分局日前陸續接獲民眾報案，指在臉書購物社團上購買Hello Kitty床包、化妝品等小物，但匯款後，賣家再三以工廠交貨不及等理由搪塞，頻頻延遲出貨，之後就聯繫不上。

警方從被害人提供的賣家帳號追查，並追蹤帳號登入所使用的網路IP位址，發現歹徒竟然是一對小情侶，年紀輕輕的2人分別負責抓圖充實拍賣社團內容，以及扮演與買家聯繫的小編，今年初迄今已有超過百位買家上當，不法所得至少50萬元。

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標題：小情侶網路詐騙 買對錶犒賞自己


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