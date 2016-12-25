三重塑膠工廠大火 百名警消馳援

2016-12-25

〔記者王宣晴／新北報導〕位於新北市三重區中興北街160巷的一家塑膠工廠，昨晨7時發生火警，該工廠3樓頂樓加蓋擺放塑膠粒子原料，疑因用電不慎起火，警消獲報派出百名人力、55輛各式車輛趕赴救援，約40分鐘撲滅火勢。

新北市消防局第三大隊表示，附近鄰居見倉庫冒出濃煙，趕緊報案，倉庫負責人隨後也趕到，表示裡頭並無員工，但因倉庫內擺放大量易燃物，火勢猛烈，燃燒面積40坪，起火原因仍待調查。