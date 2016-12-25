| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

三重塑膠工廠大火 百名警消馳援

2016-12-25

〔記者王宣晴／新北報導〕位於新北市三重區中興北街160巷的一家塑膠工廠，昨晨7時發生火警，該工廠3樓頂樓加蓋擺放塑膠粒子原料，疑因用電不慎起火，警消獲報派出百名人力、55輛各式車輛趕赴救援，約40分鐘撲滅火勢。

新北市消防局第三大隊表示，附近鄰居見倉庫冒出濃煙，趕緊報案，倉庫負責人隨後也趕到，表示裡頭並無員工，但因倉庫內擺放大量易燃物，火勢猛烈，燃燒面積40坪，起火原因仍待調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工廠 火災
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日早午餐60道
氣派宴客✤德州烤肩胛
♥草莓鮮奶油蛋糕♥
熱香料蘋果汁
轉寄

標題：三重塑膠工廠大火 百名警消馳援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.