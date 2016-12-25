北捷驚魂 2歲童腳卡入月台夾縫

2016-12-25

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名2歲李姓女童，昨日中午與父母搭乘台北捷運淡水線，當列車進入台北車站月台，李童要上車時，不慎踩空，腳踝當場卡在列車與月台約10公分的夾縫中，動彈不得。

家人與民眾見狀趕緊撥打119求救，所幸站務人員以及警員發現及時協助，女童很快就脫困，並無明顯外傷，但仍被送往台大醫院檢查，確認無礙。

台北捷運公司表示，女童受困整個過程大約4分鐘，並未嚴重影響班次，呼籲民眾陪同幼童搭乘捷運時，要注意月台間縫隙，以免發生意外。