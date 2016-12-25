拿假鈔買毒黑吃黑 遭賣方砍13刀

2016-12-25

〔記者陳恩惠／台北報導〕21歲陳姓男子前天清晨向天道盟太陽會朱姓成員購買K他命，2人相約在台北市北投區的暗巷交易，陳卻以毒品「不純」為由直接搶走，逃離時持刀抵抗，朱憤而奪刀，砍傷陳男的背、胸及手部共13處刀傷，朱嫌砍人後，跑回中山區的堂口向老大訴苦，當晚返回北市杭州南路住處，遭警方逮捕。

朱嫌向警辯稱，「對方拿假鈔買毒不說，竟還拿水果刀搶貨，真可惡！」他為了拿回毒品，才奪刀砍人，警詢後將全案依殺人未遂及毒品等罪送辦。

警方調查，陳男向22歲男子朱璋淳購毒，雙方談定以8萬5000元購買100公克K毒，約定前天清晨5點在北市承德路七段巷內交易。陳由2名友人陪同前往，朱現身後，要求一手交錢、一手交貨，陳拿起毒品看了看說「不是很純喔」，然後取出預藏水果刀，指著朱「貨留下，你可以走了！」說完抓起毒品就要搶。

警方說，朱呆立數秒後回神，伸手就要阻擋，沒想到陳再度持刀對峙，朱氣急敗壞奪下陳手中尖刀，朝陳胡亂攻擊，而與陳同行的友人棄他不顧，率先逃進附近的速食店內躲避。

後來陳不敵，身中多刀後，也拔腿逃往速食店，先摔倒在店門外，再入內求救，店員見狀，趕緊打119將陳送醫救治。由於陳傷勢嚴重，一度命危，經搶救昨天已脫離險境。