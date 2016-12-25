全國掃毒 查獲毒品近百公斤
2016-12-25
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署鑒於國內新興毒咖啡包等混合型毒品盛行，以及有不法集團藉毒品吸收原住民從事不法等狀況，配合高檢署連續3天執行全國大掃毒行動，至昨天結束，海陸空皆有重大斬獲，共查獲各類毒品1220件、1336人，各級毒品重量99.47公斤，其中K他命數量最多達93.25公斤。
警政署表示，這次全國掃毒專案行動，事先運用大數據分析，透過廣泛蒐集情資，掌握轄區狀況與110報案紀錄等方式，預先鎖定350處涉毒治安熱點，進行重點臨檢與搜索，嚇阻毒品氾濫，其中在山地偏鄉地區查獲53件、56人，凸顯出偏鄉的毒品問題。
這次破獲的重大毒品案件，包括在屏東近海查獲漁船從中國取貨走私K他命80公斤入境、桃園國際機場航郵中心查獲5萬4810顆一粒眠毒品，以及花蓮縣鳳林鎮查獲大麻活株40株、培養土、肥料、照明設備、烘乾設備等3件毒品案。至於查扣到的毒咖啡包，有蛋黃哥造型、小魔鬼等分裝袋，樣式五花八門。
此外，警政署日前拜訪交通部觀光局，要求檢視現行管理旅宿業相關規定，進行修正，律定業者在知悉旅客疑有吸毒、毒轟趴等情事時，應通報警察機關，同時提高未依規定通報的裁罰金額，並宣導業者加強自律，共同維護治安。
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