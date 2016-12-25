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拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
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毒咖啡數量日增 甲基安毒最多

2016-12-25

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計今年1到10月，檢驗毒咖啡包數量高達2萬1890包，有逐漸增加趨勢，從毒咖啡包裡所驗出的毒品種類，以甲基安非他命毒品最多，搖頭丸、K他命毒品次之，警方呼籲，毒販會在毒咖啡包中摻入多種毒品，對人體危害極大，甚至有致死的可能。

另外，刑事局從毒咖啡包中，還檢驗出尚未列管的2種新興毒品，分別是Alpha-PVP與5-MeO-MiPT，2者都是「詭詐型」藥物，其中Alpha-PVP為卡西酮類衍生物，作用類似浴鹽，具興奮及迷幻效果。5-MeO-MiPT則屬色胺類衍生物，有迷幻作用，並有類似搖頭丸的興奮效果。

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