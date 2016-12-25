賭場藏身飛鏢BAR 耶誕前夕被破獲

2016-12-25

〔記者陳恩惠／台北報導〕33歲何姓男子租下北市大同區一處飛鏢BAR2樓，暗中經營德州撲克賭場，每週營業3天，月營業額可達6萬元，警方據報蒐證，昨晨逮獲何姓主持人、25歲陳姓女荷官與9名賭客，以及抽頭金、賭資籌碼31萬元，詢後將何男、陳女依賭博罪送辦，另9名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方說，何男自7月起，利用通訊軟體攬客，過濾之後，留信任熟客參與其中。何男供稱，他觀察1樓的飛鏢BAR生意很好，想利用飛鏢店人潮眾多的特點，將賭場藏身在2樓，讓賭客隨飛鏢玩客進出，不易被察覺，正打算利用耶誕假期大賺一票，沒想到就被破獲。