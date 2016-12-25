幫母腳底按摩 收容人淚汗俱下

2016-12-25

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆看守所與更生保護會基隆分會日前合辦技訓成果展，其中一項「腳底按摩」，請來收容人的家屬實際體驗，收容人「阿休」首次幫媽媽按摩，臉上佈滿水珠，分不清是淚還是汗，其母則以充滿慈愛的眼神望著愛子，期盼他出獄後能重新做人。

現年37歲的阿休表示，原為鷹架工人，因酒駕而被判刑2個半月，遲遲未收到判決書，直到警方臨檢才得知被通緝，直接發監，連易科罰金的機會都沒有，非常後悔。

阿休在獄內參加腳底按摩技訓班，近日成果發表，請媽媽親自入監體驗，這是阿休打從出娘胎來，第一次幫媽媽按摩，緊張得直冒汗。

被記者問到「有沒有什麼想對母親說的？」阿休突然哽咽，露出靦腆的笑容，頓了許久才說出「謝謝媽媽」，面頰上的水滴，不知是汗水還是淚水，媽媽微笑不語，溫柔地看著腳邊的阿休，感受愛子的改變。

「記穴位最困難」，阿休認為這是學習腳底按摩的門檻，他到現在仍無法全部記得，希望能在一月出獄前全部背起來，除可為媽媽服務，也盼能以此謀生。

更保會基隆分會主任蔡宜芳表示，每月與基隆監獄和看守所合辦技訓，讓收容人出獄後能具一技之長，接軌社會。現有腳底按摩、米雕、烹飪、書法等課程，盼日後能有更多老師加入授課，讓技訓更能符合職場現況。

警大犯罪防治系副教授賴擁連指出，監所技訓礙於限制，與企業需求稍有落差，建議監所可朝木工、車床、紡織等實務課程發展，並增進師資、擴大場地、購置設備，把監獄視為另一種學校，讓更生人順利覓得工作，降低社會成本。