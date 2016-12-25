抄背心經假悔改 網路販毒操舊業
2016-12-25
〔記者劉慶侯／台北報導〕甫出獄的28歲楊姓男子，涉嫌以「瑋○情趣用品」代號，在LINE聊天室販賣毒品和春藥，還自拍色情影片和網友交流；更離譜的是，他為免讓疼愛他的母親發現，每日抄寫和背誦心經，讓家人以為他已改過向善。
瞞家人 賣毒賣春藥
台北市刑大偵五隊前往楊嫌住處搜索、查緝時，他口中喃喃自語的背誦心經，表示「我早已悔改」；但警方仍在書桌底下查扣安非他命、K他命、FM2粉末、興奮水、春藥、迷藥、吸食器、電子磅秤等證物。
警方調查，楊姓毒犯今年曾以相同手法在網路兜售毒品與春藥，經警方查獲後，被法院裁定羈押2個月，近月才獲得交保，但隨即重操舊業。
楊嫌為取信網友，印製「瑋○情趣用品」名片，自稱是大台北地區毒、藥大盤，除傳送個人自拍照，要求以視訊議價及討論交易地點，一旦買家為女性網友，便大膽提議邀約出遊或性交易。
受父母寵愛的楊嫌，都是利用父母外出工作時，才上網販售毒品、春藥，他為讓父母安心，平日會抄寫背誦心經，讓家人以為他已改過遷善，甚至在自己的記事本上塗鴉，寫著「有媽的孩子像個寶」。
警方執行網路巡邏時，發現網路聊天室內有人以「需安+賴f*****」及「需褲+賴f*****」等暱稱，散布販賣毒品訊息，警方加LINE聯繫後，鎖定楊嫌將壯陽藥品、春藥混合各式毒品後販售。
警詢中，楊嫌否認販賣和持有毒品及偽禁藥品，警詢後依毒品、藥事法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 台塑化下週汽柴油持平
- 核災後食品公聽會爆衝突 臨改座談會擇期再辦
- MLB》曾是單季30轟強棒 巨人簽下建仔前隊友
- 耶誕節放送愛 科大生偏鄉「童」樂會
- 發夾克、盛飯添菜 林佳龍訪視街友
- 林明憲第二春 明年重返校園
- 日職》展現善意 長野久義要用中文跟陽岱鋼搏感情
- 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
- NBA》差點被林書豪賞火鍋 騎士球星一句話開嗆（影音）
- 林志玲刻意打扮 帶神秘男見家長吃團圓飯
- 好另類！佛道教團體請吃耶誕大餐 雲林席開300桌
- 陪民眾過耶誕 台中草悟道辦「1分鐘的音樂會」
- 快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃
- MLB》柯瑞親自認證 「紅襪就是棒球版勇士」
- 外國遊客暢遊府城 台南推動英語友善乘車環境
- 他看納粹風波：「隱性的台灣納粹」被視而不見
- 挺不挺郝龍斌選黨主席？ 郝柏村：他還沒跟我講
- 騎士狂扯籃網 「豪」累了嗎？
- 好天氣到明天 週二起全台濕冷
- 水舞秀首登場 碧潭萬頭攢動
- 至少奶是真的！E奶辣模修圖被抓包 粉絲買單OK啦
- 睡倒在男星肩上照曝光 許維恩：都假的！
- 影后搞定裸體趴 光溜溜跑進跑出
- 微小說 醒悟
- 當人們只關心禮物盛宴... 方濟各嘆耶誕已被物欲挾持
- 7日限定 《你的名字》IMAX將登「台」
- 迎耶誕 知本溫泉歡樂路跑
- 徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多
- 為納粹事件負責 光復校長程曉銘致歉辭職
- 耶誕創意嘉年華 變裝遊行超嗨
- 出遊注意！ 中部多地區空氣達「不良紅」
- 環遊世界很省錢！丹麥男子靠這招暢遊全球122國
- 川普效應！軟銀鴻海台塑 布局美國製造
- 顧創意沒歷史概念 班導扮希特勒
- 邵雨薇為愛下廚 就要男友灌迷湯
- 早播種遇暖冬 莿桐花海搖曳
- 俄羅斯國防部飛機失聯 92人生死未卜
- 網球》手腕傷勢困擾 基絲將缺席澳網
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：抄背心經假悔改 網路販毒操舊業
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分