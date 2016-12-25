抄背心經假悔改 網路販毒操舊業

2016-12-25

〔記者劉慶侯／台北報導〕甫出獄的28歲楊姓男子，涉嫌以「瑋○情趣用品」代號，在LINE聊天室販賣毒品和春藥，還自拍色情影片和網友交流；更離譜的是，他為免讓疼愛他的母親發現，每日抄寫和背誦心經，讓家人以為他已改過向善。

瞞家人 賣毒賣春藥

台北市刑大偵五隊前往楊嫌住處搜索、查緝時，他口中喃喃自語的背誦心經，表示「我早已悔改」；但警方仍在書桌底下查扣安非他命、K他命、FM2粉末、興奮水、春藥、迷藥、吸食器、電子磅秤等證物。

警方調查，楊姓毒犯今年曾以相同手法在網路兜售毒品與春藥，經警方查獲後，被法院裁定羈押2個月，近月才獲得交保，但隨即重操舊業。

楊嫌為取信網友，印製「瑋○情趣用品」名片，自稱是大台北地區毒、藥大盤，除傳送個人自拍照，要求以視訊議價及討論交易地點，一旦買家為女性網友，便大膽提議邀約出遊或性交易。

受父母寵愛的楊嫌，都是利用父母外出工作時，才上網販售毒品、春藥，他為讓父母安心，平日會抄寫背誦心經，讓家人以為他已改過遷善，甚至在自己的記事本上塗鴉，寫著「有媽的孩子像個寶」。

警方執行網路巡邏時，發現網路聊天室內有人以「需安+賴f*****」及「需褲+賴f*****」等暱稱，散布販賣毒品訊息，警方加LINE聯繫後，鎖定楊嫌將壯陽藥品、春藥混合各式毒品後販售。

警詢中，楊嫌否認販賣和持有毒品及偽禁藥品，警詢後依毒品、藥事法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。