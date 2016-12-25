男碩士生約少男援交 鬼扯寫論文要用到

2016-12-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年7月間，30歲吳姓男碩士生與14歲國中男生小剛（化名）以一次1000元價碼性交易，被苗栗縣警方循線查獲，吳男供稱是寫論文所需，「想知道同性戀在想什麼」，但警方卻查無此論文，懷疑他瞎掰，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例函送。

警方調查，就讀心理研究所的吳男跟小剛在網路聊天室結識後，愈談愈投契，經多次交談，吳男獲知小剛有同志傾向，今年7月竟大膽提議性交易，約定一次1000元。

2人在一間汽車旅館見面，由小剛替吳男口交，2人結束交易後便各自離開。後來警方查緝網路援交時，循線查到小剛曾表示與人性交易，震驚之餘找到小剛，接著循線查到吳男。

吳男到案後，承認曾經以金錢為代價讓小剛替他口交，不過吳男供稱，自己有穩定交往中的女友，會在網路聊天室結識男同志，並且進一步性交易只是想「知道同志的腦子裡在想什麼」，純粹是為了寫研究論文所需，並非「喜歡男性」。

警方聽到吳男說法，大吃一驚，頻頻搖頭，直說讓人「啼笑皆非」、「難以理解」，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例函送。