撞車想快閃 原來載毒、子彈

2016-12-25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲呂姓男子前天深夜在桃園市發生車禍，桃園警分局埔子派出所員警前往處理，呂男頻頻認錯：「我都賠！不用警察處理。」他神情緊張引起員警懷疑，在他車內搜出3萬5000多顆一粒眠等毒品及28顆改造子彈。

23日深夜11點多，桃園區中正路、大興西路口發生車禍，員警抵達時，肇事的呂姓男子承認肇責，表示不慎追撞前車，已和對方談妥修車費，不需要警方介入；員警見他急著想離開現場，神情緊張，懷疑有內情，在他車內查獲3萬5000多顆一粒眠，並搜出安非他命混合原料2.75公斤、毒咖啡包27包、K他命96公克及改造子彈28顆。

由於數量龐大，警方懷疑他想趁耶誕節開趴高峰期海撈一筆，趕著出貨才發生車禍，呂男否認販毒，供稱所有毒品都是自己要用，對子彈來源也交代不清；有目擊者告訴警方，車禍發生時有另一名男子匆忙離開，呂嫌指稱對方是「乾哥哥」，不知真實身分。

警方表示，呂嫌供詞避重就輕，警方除依毒品、槍砲罪嫌送辦，也正追查毒品及子彈來源。