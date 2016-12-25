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拒捕駕車逃逸 警開9槍逮持毒男子 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
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走歪路當車手被逮 九份枇杷正妹哭了

2016-12-25

〔記者王宣晴／新北報導〕35歲林姓男子吸收正妹車手假冒檢警，在雙北地區行騙得手千萬元，新北市警三重分局在基隆、瑞芳拘提13名嫌犯，1名外型亮麗的李姓女車手原本在九份老街賣枇杷醬，被捕後得知可能須坐牢，當場淚灑警局。

難抗金錢誘惑 加入詐團

被逮的26歲李姓女車手，外型甜美，扮演假檢警時總是打扮得光鮮亮麗，常因此詐騙得手。她說自己本來在新北市九份老街的店家，擔任干貝醬、枇杷醬的銷售員，卻因誤交損友，又無法抵抗金錢誘惑而沉淪。

雙北逾7人被騙千萬

警方調查，林男為首的詐騙集團有13人，連李女共有3名女車手，集團成員各司其職，利用女車手俏麗外表、溫柔嗓音，以降低被害人戒心，雙北至少有7人受害，詐騙金額達千萬元，住台北市的一名被害人，2個月內被騙600多萬元，警方登門告知時還不相信自己被騙。

警方表示，林男利用人性貪財弱點，吸收急需用錢者，警方跟監1個多月，上月兵分多路到雙北各地逮人，在基隆逮捕林嫌時，他還企圖逃逸，跟警方發生追逐，最後仍被逮。

林嫌被帶回警局時，態度桀驁不馴，被警方斥責後才乖乖配合。警方懷疑詐騙機房位於中國，除依詐欺罪將全案送辦，也將持續追蹤上游及贓款。

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  • 外型亮麗的李女被吸收為詐騙車手，時常變化造型赴不同地點取款，遭逮後淚灑警局。（記者王宣晴翻攝）

    外型亮麗的李女被吸收為詐騙車手，時常變化造型赴不同地點取款，遭逮後淚灑警局。（記者王宣晴翻攝）

  • 外型亮麗的李女原本在新北市九份老街的店家，擔任干貝醬、枇杷醬的銷售員。（記者王宣晴翻攝）

    外型亮麗的李女原本在新北市九份老街的店家，擔任干貝醬、枇杷醬的銷售員。（記者王宣晴翻攝）

  • 外型亮麗的李女被吸收為詐騙車手，時常變化造型赴不同地點取款，遭逮後淚灑警局。（記者王宣晴翻攝）

    外型亮麗的李女被吸收為詐騙車手，時常變化造型赴不同地點取款，遭逮後淚灑警局。（記者王宣晴翻攝）

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