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買毒黑吃黑 搶了手機改賣毒

2016-12-24

〔記者陳薏云／新北報導〕30歲黃姓男子與32歲黃姓國中同窗，7月間約呂姓毒販佯裝要買毒，卻將人押入暗巷，以西瓜刀抵頸，搶奪呂男身上2包毒品、現金2萬元以及數支販毒用手機，接下「呂男事業」。

警方調查，2嫌疑因搶來的毒品量太少，自己施用都不夠，開始以白糖、鹽等物摻入毒品中賣假毒品，許多毒蟲買到以後氣憤不已，將2人列為毒品交易界黑名單。警方20日逮人，2人否認強盜、販毒，警詢後依強盜、毒品、詐欺罪嫌移送法辦。

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  • 警方於雙黃家中起獲調配好的「曼特寧毒咖啡包」。（記者陳薏云翻攝）

    警方於雙黃家中起獲調配好的「曼特寧毒咖啡包」。（記者陳薏云翻攝）

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