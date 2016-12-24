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幫慶生留宿 險遭朋友老公硬上

2016-12-24

〔記者謝君臨／台北報導〕女子小純（化名）今年9月至龔姓女友人住處替她慶生，結束後因時間已晚，龔女留宿小純，龔女睡在房間，小純則睡在客廳。翌日清晨，龔女的賴姓丈夫帶著三分醉意返家，見小純熟睡，竟上前強脫衣物，意圖性侵。小純驚醒呼救，龔女急奔客廳察看，賴男才罷手；台北地檢署昨依強制性交未遂罪起訴賴男。

檢察官傳喚賴男出庭，他否認意圖性侵小純，辯稱當時喝醉，以為躺在沙發上睡覺的是妻子，才上前求歡；檢察官調查，小純當下曾高呼：「要叫你老婆出來！」賴男不太可能誤認，且有小純的驗傷單為證，認定賴男確涉強制性交未遂犯行，將他起訴；據悉，賴男、龔女離婚收場。

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  • 女子小純險遭好友丈夫性侵。（本報資料照）

    女子小純險遭好友丈夫性侵。（本報資料照）

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