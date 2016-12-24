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撬開加值機搬錢 得手20萬就落網

2016-12-24

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市數月來發生多次置放各室內外停車場的悠遊卡加值機，遭歹徒以鐵撬破壞，盜走錢箱的案件；台北市刑警大隊偵七隊逮獲黃姓嫌犯，查出他從9月至今涉案7件，雖僅得手約20萬餘元，但造成機具的損害金額，卻逾200萬元。

黃嫌警詢中狂妄自稱：「我也算是大盜、神偷級數，只要有一根鐵鍬，沒有偷不到的！」還向警方透露，曾因被北市某分局員警逮捕移送，他獲保釋後為報復員警，故意到對方轄內竊盜，還1晚連偷3次。

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  • 黃姓嫌犯撬開悠遊卡加值機，盜走錢箱。（記者劉慶侯翻攝）

    黃姓嫌犯撬開悠遊卡加值機，盜走錢箱。（記者劉慶侯翻攝）

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