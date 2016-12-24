姪子家當毒窟 被警抄出長、短槍

2016-12-24

〔記者邱俊福、王宣晴／台北報導〕31歲張姓男子涉嫌將姪子在新北市蘆洲區的住處當成安非他命毒窟，引誘大批毒蟲吸毒、購毒，北市警大安分局昨晨攻堅，當場逮捕張嫌及其姪子、毒蟲等9人到案，除起獲安非他命毒品與吸食器等大批贓證物，還在其中2名毒蟲身上起獲長、短槍各1把。

警方說，張嫌長期以通訊軟體群組邀攬毒蟲，張嫌承認擁有毒品，否認販賣。警方追緝過程中，誤認1名駕車男子是嫌犯，對方也誤以為警方是匪徒，拒檢衝撞，警緊急對輪胎連開5槍，事後雙方始知誤會一場，也達成和解。