| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

姪子家當毒窟 被警抄出長、短槍

2016-12-24

〔記者邱俊福、王宣晴／台北報導〕31歲張姓男子涉嫌將姪子在新北市蘆洲區的住處當成安非他命毒窟，引誘大批毒蟲吸毒、購毒，北市警大安分局昨晨攻堅，當場逮捕張嫌及其姪子、毒蟲等9人到案，除起獲安非他命毒品與吸食器等大批贓證物，還在其中2名毒蟲身上起獲長、短槍各1把。

警方說，張嫌長期以通訊軟體群組邀攬毒蟲，張嫌承認擁有毒品，否認販賣。警方追緝過程中，誤認1名駕車男子是嫌犯，對方也誤以為警方是匪徒，拒檢衝撞，警緊急對輪胎連開5槍，事後雙方始知誤會一場，也達成和解。

廣告
  • 警方起獲長、短槍，以及安非他命毒品、吸食器等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方起獲長、短槍，以及安非他命毒品、吸食器等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 毒窟
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：姪子家當毒窟 被警抄出長、短槍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月25日‧星期日‧丙申年冬月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.